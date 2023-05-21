РФ хочет выставить Польше счет на 750 млрд долларов

Глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Польша якобы должна рассчитаться с Россией за то, что советская армия освободила ее от германских оккупантов.

Свое заявление он опубликовал в Телеграмм.

Политик заявил, что треть нынешних польских территорий представляют собой районы с развитой инфраструктурой, промышленными предприятиями, а также богатые природными ресурсами якобы "благодаря" РФ.

Также Володин выдал, что после Второй мировой войны советский народ "израсходовал на восстановление и развитие Польши, по сегодняшним оценкам, более 750 млрд долларов".

Ранее Вячеслав Володин призвал "привлечь к ответственности" президента Польши Анджея Дуду за слова, что Россия должна выплатить репарации во время Второй мировой войны. У Дуды и МИД Польши заявили, что не будут на это реагировать.

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