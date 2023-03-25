В Госдуме РФ придумали, как "спасти" Путина от Гааги

Глава госдумы РФ Володин предложил план спасения кремлевского директора от преследования суда в Гааге.

Глава Государственной думы России Вячеслав Володин придумал очередной план спасения Владимира Путина от суда в Гааге – он призвал запретить деятельность Международного уголовного суда на территории России.

Об этом Володин написал в Telegram.

"Необходимо разработать изменения в законодательство, запрещающие любую деятельность МУС на территории нашей страны, а также предусмотреть ответственность за содействие и поддержку МУС", – написал Володин.

Он также призвал к заключению двусторонних соглашений с так называемыми дружественными в РФ странами, предусматривающими отказ от сотрудничества с МУС.

"Важно организовать работу по заключению двусторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающими взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС", — говорится в сообщении.

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что президент России Владимир Путин предстанет перед правосудием в Гааге за преступления, совершенные против Украины, независимо от аргументов Москвы.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не может идти на компромисс с Россией, потому что именно Владимир Путин виновен в тяжких военных преступлениях на территории нашего государства.

Следственный комитет РФ открыл "уголовное дело" против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге, ранее издавших ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

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