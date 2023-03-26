Северная Македония намерена передать Украине 12 вертолетов Ми-24

Страна передаст вертолеты, которые в 2001 году купила в Украине.

В Северной Македонии подтвердили передачу Украине вертолетов 12 вертолетов Ми-24.

Об этом министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская рассказала в ее интервью телеканалу Alsat.

По ее словам, Северная Македония готова передать 12 вертолетов Ми-24, купленных в 2001 году в Украине. В то же время страна приобретет новые западные вертолеты.

"Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна и это техника, которой украинская армия умело пользуется. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации", — сказала министр.

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Министр отметила, что передача вертолетов Украины не ослабит обороноспособность Македонии, поскольку часть вертолетов определенное время не использовалась.

Добавим, немецкое правительство в пятницу 24 марта согласовало передачу Киеву сразу трех бронемашин Dachs.

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