Північна Македонія має намір передати Україні 12 вертольотів Мі-24

Країна передасть вертольоти, які у 2001 році купила в Україні.

У Північній Македонії підтвердили передачу Україні вертольотів 12 вертольотів Мі-24.

Про це міністр оборони Північної Македонії Славянка Петровська розповіла в її інтерв'ю телеканалу Alsat.

За її словами, Північна Македонія готова передати 12 вертольотів Мі-24, які у 2001 році купила в Україні. Натомість країна придбає нові західні гвинтокрили.

"Вся техніка, яка наразі передана, окрім того, що це на прохання українців, вона їм потрібна і це техніка, якою українська армія вміло користується. Це техніка, у якої відповідно до наших планів завершується строк експлуатації", - сказала міністр.

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Міністерка зазначила, що передача вертольотів України не ослабить обороноздатність Македонії, оскільки частина гелікоптерів певний час не використовувалася.

Додамо, німецький уряд у п'ятницю 24 березня погодив передавання Києву одразу трьох бронемашин Dachs.

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