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Сирський показав бойову роботу української авіації на фронті

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Сирський показав бойову роботу української авіації на фронті

Фото: Сухупутні війська ЗСУ

На відео показали бойову роботу підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав бойову роботу підрозлідів української авіації на сході.

Відно Сирський оприлюднив у Telegram.

"В перші дні широкомасштабного вторгнення ворог розраховував знищити нашу армійську авіацію. Проте навіть через рік українські гелікоптери продовжують уражати окупантів всюди, де це потрібно. Удари з неба - це суттєва вогнева та морально-психологічна допомога підрозділам, які героїчно тримають фронт", - сказав Сирський.

За словами Сирського, на відео бойова робота підрозділів 16-ї та 18-ї бригад армійської авіації по військам противника на східному напрямку.

Раніше Сирський розповів, що російська окупаційна армія після багатьох місяців важких боїв не залишає спроб взяти Бахмут Донецької області,  не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Втім, ЗСУ успішно протистоять ворогові.

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Дата публікації
Перегляди
221
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