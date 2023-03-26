Європа буде у небезпеці, доки у РФ є ядерна зброя - ICAN

Міжнародна організація за знищення ядерної зброї (ICAN) засудила заяву російського диктатора Володимира Путіна про намір розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

В організації підкреслили, що Європа буде лишатись у небезпеці, доки у Росії є подібна зброя, пише The Guardian.

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Виконуючий обовʼязки директора ICAN Данієь Хегста заявив, що країни повинні розглядати ядерну зброю як глобальну небезпеку.

Хегста заявив, що російський диктатор Володимир Путін продовжує погрожувати використанням ядерної зброї, посилаючись на десятиліття спільного використання ядерної зброї НАТО. Крім того, російський диктатор буде уникати покарання за подібну риторику доки країни не розглядають ядерну зброю у якості глобальної небезпеки.

"Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці. Він виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття спільного використання ядерної зброї НАТО. Поки країни продовжують розглядати ядерну зброю як щось інше, ніж глобальну проблему, це допомагає Путіну уникнути покарання за подібну поведінку", – заявив Даніель Хегста.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що диктатор РФ Володимир Путін мав намір розмістити російську ядерну зброю в Білорусі ще до повномасштабного вторгнення до України.

Крім того, ми раніше інформували, що високопоставлений чиновник адміністрації зазначив, що Росія і Білорусь обговорювали таку угоду протягом минулого року, і сказав, що немає жодних ознак того, що Москва планує застосувати свою ядерну зброю.

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