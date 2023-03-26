Европа будет в опасности, пока у РФ есть ядерное оружие — ICAN

Международная организация по уничтожению ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

В организации подчеркнули, что Европа будет оставаться в опасности, пока у России есть подобное оружие, пишет The Guardian.

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Исполняющий обязанности директора ICAN Дания Хегста заявил, что страны должны рассматривать ядерное оружие как глобальную опасность.

Хегста заявил, что российский диктатор Владимир Путин продолжает угрожать использованием ядерного оружия, ссылаясь на десятилетие совместного использования ядерного оружия НАТО. Кроме того, российский диктатор будет избегать наказания за подобную риторику, пока страны не рассматривают ядерное оружие в качестве глобальной опасности.

"Пока у президента Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности. Он оправдывает эту опасную эскалацию, ссылаясь на десятилетия совместного использования ядерного оружия НАТО. Пока страны продолжают рассматривать ядерное оружие как нечто иное, чем глобальную проблему, это помогает Путину избежать наказания за подобное поведение", – заявил Даниэль Хегста.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что диктатор РФ Владимир Путин намеревался разместить российское ядерное оружие в Беларуси еще до полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что высокопоставленный чиновник администрации отметил, что Россия и Беларусь обсуждали такое соглашение в течение прошлого года и сказал, что нет никаких признаков того, что Москва планирует применить свое ядерное оружие.

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