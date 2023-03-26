В боях за Украину погиб основатель разведотряда "Озорники Сера" Иван Щеголов

Герой еще в 2016 году вступил в ряды добровольческого батальона ДУК.

На фронте погиб основатель разведывательного отряда "Бешкетники Сирка" Иван Щеголов.

О смерти воина сообщил блоггер Игорь Лачен.

Побратимы Щеголова посвятили ему сообщение.

"Один из основателей нашей семьи, самый главный Озорник "Щегол" погиб. Он был одним из тех, кто шел первым в бой, всегда вел за собой людей, никогда его улыбка не сходила с его лица" – говорится в сообщении.

Еще голов еще в 2016 году вступил в ряды добровольческого батальона ДУК. Он противостоял оккупантам под командованием Да Винчи, первого добровольца Украины Дмитрия Коцюбайла, который стал первым Героем Украины при жизни.

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"Щегол" – воин лучший из лучших. Ты принял нас к себе как в семью, боевой командир, который вел за собой в бой людей, которые, несомненно, последуют за тобой. Какую боль тебя потерять, для страны это огромная потеря. Вальгалла открыла свои ворота, тебя там встречают отдавая салют. Всегда в сердце", – добавили собратья.

Герой обещал, что отомстит за всех павших от русского нашествия. Кроме того, отметили, что семья и близкие "Щегола" всегда будут его помнить с улыбкой и огнем в глазах.

Добавим, "Бешкетники Сірка" – часть 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Как отметили в ГУР, "озорниками" они себя назвали задолго до полномасштабного вторжения.

Ранее стало известно, что в боях за Украину погиб легендарный "Да Винчи"

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