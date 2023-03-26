Мужчина въехал автомобилем прямо под поезд: чем все закончилось

В польском селе Маны 82-летний мужчина на автомобиле врезался в товарный поезд. В результате инцидента, произошедшего в субботу, 25 марта, пенсионер не пострадал.

Об этом пишет портал In Poland.

По словам мужчины, он просто не заметил железнодорожный переезд и предупредительный знак STOP перед ним.

"82-летний водитель автомобиля Kia не соблюдал требования знака STOP, проехав под встречный грузовой поезд сообщением Малашевичи – Лодзь. К счастью, водитель не пострадал в этом случае", – говорится в сообщении полиции.

Невнимательного водителя оштрафовали на 1500 злотых (≈12723 грн).

Напомним, в товарном поезде обнаружили тела людей, еще 10 человек были госпитализированы.

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