Муж сбил насмерть собственную жену: как это произошло

Медики не смогли спасти женщину.
В Австралии мужчина случайно сбил насмерть собственную жену. Трагедия произошла на парковке.
Об этом сообщает 7 News.
Высадив женщину из автомобиля, мужчина начал сдавать задним ходом и случайно наехал на нее.
Прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли спасти пострадавшую. Женщина скончалась на месте. Полиция занимается расследованием происшествия.
Напомним, пассажир автобуса в Лас-Вегасе жестоко убил мужчину, нанеся ему ножевые удары 33 раза. Несмотря на крики жертвы о помощи, водитель не остановил автобус.
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