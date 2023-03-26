Муж сбил насмерть собственную жену: как это произошло

В Австралии мужчина случайно сбил насмерть собственную жену. Трагедия произошла на парковке.

Об этом сообщает 7 News.

Высадив женщину из автомобиля, мужчина начал сдавать задним ходом и случайно наехал на нее.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи не смогли спасти пострадавшую. Женщина скончалась на месте. Полиция занимается расследованием происшествия.

Напомним, пассажир автобуса в Лас-Вегасе жестоко убил мужчину, нанеся ему ножевые удары 33 раза. Несмотря на крики жертвы о помощи, водитель не остановил автобус.

Водитель сбил на смерть пешехода и скрылся с места ДТП

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