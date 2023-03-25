Дочь спасла жизнь матери, высосав яд после укуса кобры

Женщина не заметила кобру и наступила на нее.

В индийском городе Кейер девушка по имени Шрамя Рай спасла жизнь своей матери, высосав яд после укуса кобры.

Об этом сообщает The India Times.

Инцидент произошел, когда женщина отправилась на ферму своей родственницы, чтобы включить насос, но по возвращении случайно наступила на кобру. Встревоженная змея сразу укусила женщину.

Быстрая реакция дочери спасла пострадавшую от распространения яда по телу. Шрамя, увидев случившееся, помогла матери и быстро высосала яд из раны. Женщину госпитализировали, и она выжила.

Ранее стало известно, что мужчина поймал кобру и умер от укуса.

А в Египте кобра выбралась из картонной коробки, которую водитель вез в багажнике микроавтобуса, и убила пять человек.

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