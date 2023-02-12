Любитель змей умер после поцелуя с коброй

Житель Индии по имени Сантош поймал кобру и умер от ее укуса.

Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина нашел кобру в деревне Джамуа, штат Джаркханд. Он положил ядовитую змею на шею и начал крутить ее в руках, показывая жителям села. Затем Сантош постучал кобру по голове и поцеловал ее. Почувствовавшая опасность, змея внезапно укусила мужчину за палец.

Состояние Сантоша начало стремительно ухудшаться. Он умер по дороге в больницу, не успев получить медицинскую помощь.

По словам убитого горем отца мужчины, погибший всегда имел страсть к ядовитым змеям.

Напомним, в Египте кобра выбралась из картонной коробки, которую водитель вез в багажнике микроавтобуса, и убила пять человек.

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