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В Индии семья вернулась с отдыха и обнаружила в доме 22 кобры

В Индии семья вернулась с отдыха и обнаружила в доме 22 кобры

pixabay.com

Рептилии поймали, но не сразу.

Семья из индийской деревни Юттамсара, штат Махараштра, вернулась из поездки и обнаружила в своем доме 22 смертельно ядовитых кобры.

Об этом сообщает издание News Track.

Семья на несколько дней поехала отдохнуть. По возвращении они заметили рядом с входом в дом змеиную кожу.

Вечером хозяин дома Мангеш собирался ложиться спать и внезапно увидел в своей комнате кобру. От испуга Мангеш потерял сознание. Придя в себя, он вывел семью из дома и вызвал змееловов.

Они прибыли на место происшествия и поймал рептилию. После этого Мангеш успокоился, но на следующее утро увидел еще двух змеенышей, которые выползли из раковины на кухне.

Индиец вызвал змееловов повторно. Они обыскали весь дом и поймали 22 кобры.

Напомним, мужчина из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете.

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