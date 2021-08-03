В Индии семья вернулась с отдыха и обнаружила в доме 22 кобры

В Индии семья вернулась с отдыха и обнаружила в доме 22 кобры

Рептилии поймали, но не сразу.

Семья из индийской деревни Юттамсара, штат Махараштра, вернулась из поездки и обнаружила в своем доме 22 смертельно ядовитых кобры.

Об этом сообщает издание News Track.

Также читайте Кобра проглотила гигантского питона на Филиппинах

Семья на несколько дней поехала отдохнуть. По возвращении они заметили рядом с входом в дом змеиную кожу.

Вечером хозяин дома Мангеш собирался ложиться спать и внезапно увидел в своей комнате кобру. От испуга Мангеш потерял сознание. Придя в себя, он вывел семью из дома и вызвал змееловов.

Они прибыли на место происшествия и поймал рептилию. После этого Мангеш успокоился, но на следующее утро увидел еще двух змеенышей, которые выползли из раковины на кухне.

Индиец вызвал змееловов повторно. Они обыскали весь дом и поймали 22 кобры.

Напомним, мужчина из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете.

Новости мира: в Австралии гигантская змея заблокировала движение на трассе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку