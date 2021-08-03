В Индии семья вернулась с отдыха и обнаружила в доме 22 кобры

Рептилии поймали, но не сразу.
Семья из индийской деревни Юттамсара, штат Махараштра, вернулась из поездки и обнаружила в своем доме 22 смертельно ядовитых кобры.
Об этом сообщает издание News Track.
Семья на несколько дней поехала отдохнуть. По возвращении они заметили рядом с входом в дом змеиную кожу.
Вечером хозяин дома Мангеш собирался ложиться спать и внезапно увидел в своей комнате кобру. От испуга Мангеш потерял сознание. Придя в себя, он вывел семью из дома и вызвал змееловов.
Они прибыли на место происшествия и поймал рептилию. После этого Мангеш успокоился, но на следующее утро увидел еще двух змеенышей, которые выползли из раковины на кухне.
Индиец вызвал змееловов повторно. Они обыскали весь дом и поймали 22 кобры.
Напомним, мужчина из австрийского города Грац стал жертвой нападения питона в собственном туалете.