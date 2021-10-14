В Индии женщину убил укус кобры: при чем здесь ее муж

Мужчина решил подарить женщине ядовитую змею.
Суд в индийском штате Керала признал 27-летнего мужчину виновным в убийстве жены. Она умерла от укуса кобры.
Об этом пишет The Indian Express.
Муж умершей договорился со змееловом подослать жене ядовитую змею. Первый укус она пережила, после чего уехала к родителям лечиться.
В мае женщину снова укусила кобра, после чего она умерла. Змею, которая ее укусила, позже нашли в доме мужа.
После смерти супруги он забрал ее драгоценности и женился на другой женщине. Суд признал его виновным в попытке убийства, отравлении и сокрытии улик.
Напомним, в Египте кобра выбралась из картонной коробки, которую водитель вез в багажнике микроавтобуса, и убила пять человек.