В Индии женщину убил укус кобры: при чем здесь ее муж

В Индии женщину убил укус кобры: при чем здесь ее муж

Мужчина решил подарить женщине ядовитую змею.

Суд в индийском штате Керала признал 27-летнего мужчину виновным в убийстве жены. Она умерла от укуса кобры.

Об этом пишет The Indian Express.

Также читайте Выжить в джунглях: в Таиланде во время учений солдаты пили кровь кобры и ели ящериц

Муж умершей договорился со змееловом подослать жене ядовитую змею. Первый укус она пережила, после чего уехала к родителям лечиться.

В мае женщину снова укусила кобра, после чего она умерла. Змею, которая ее укусила, позже нашли в доме мужа.

После смерти супруги он забрал ее драгоценности и женился на другой женщине. Суд признал его виновным в попытке убийства, отравлении и сокрытии улик.

Напомним, в Египте кобра выбралась из картонной коробки, которую водитель вез в багажнике микроавтобуса, и убила пять человек.

Новости Украины: в Ровенской области змея залезла в мотоцикл и чуть не укусила его владельца

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку