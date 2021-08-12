В Египте кобра выползла из коробки и убила пять человек

Змея напала на семью в микроавтобусе и водителя.
В Египте кобра выбралась из картонной коробки, которую водитель вез в багажнике микроавтобуса, и убила пять человек.
Об этом сообщает издание Arab News.
Совладелец микроавтобуса попросил водителя доставить кобру в город Кафр-эш-Шейх. Водитель согласился и поставил коробку со змеей в багажник. После этого он взял пассажиров — семью из четырех человек.
Во время поездки кобра выбралась из коробки и проползла под пассажирскими сиденьями. В результате нападения змеи погибли все пассажиры и водитель. Автомобиль врезался в бетонное ограждение, а змея попыталась убежать, но очевидцы ее поймали и убили.
Напомним, семья из индийской деревни Юттамсара, штат Махараштра, вернулась из поездки и обнаружила в своем доме 22 смертельно ядовитых кобры.