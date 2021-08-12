В Египте кобра выползла из коробки и убила пять человек

В Египте кобра выползла из коробки и убила пять человек

Змея напала на семью в микроавтобусе и водителя.

В Египте кобра выбралась из картонной коробки, которую водитель вез в багажнике микроавтобуса, и убила пять человек.

Об этом сообщает издание Arab News.

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Совладелец микроавтобуса попросил водителя доставить кобру в город Кафр-эш-Шейх. Водитель согласился и поставил коробку со змеей в багажник. После этого он взял пассажиров — семью из четырех человек.

Во время поездки кобра выбралась из коробки и проползла под пассажирскими сиденьями. В результате нападения змеи погибли все пассажиры и водитель. Автомобиль врезался в бетонное ограждение, а змея попыталась убежать, но очевидцы ее поймали и убили.

Напомним, семья из индийской деревни Юттамсара, штат Махараштра, вернулась из поездки и обнаружила в своем доме 22 смертельно ядовитых кобры.

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