В Індії жінку вбив укус кобри: до чого тут її чоловік 

Чоловік вирішив подарувати жінці отруйну змію.
Суд в індійському штаті Керала визнав 27-річного чоловіка винним в убивстві дружини. Та померла від укусу кобри.
Про це пише The Indian Express.
Чоловік померлої домовився зі змієловом підіслати дружині отруйну змію. Перший укус вона пережила, після чого поїхала до батьків лікуватися.
У травні жінку знову вкусила кобра, від чого вона померла. Змію, що її вкусила, пізніше знайшли в будинку чоловіка.
Після смерті дружини засуджений забрав її коштовності й одружився з іншою жінкою. Суд визнав його винним у спробі вбивства, убивстві, отруєнні та приховуванні доказів.
Нагадаємо, у Єгипті кобра вибралася з картонної коробки, яку водій віз в багажнику мікроавтобуса, і вбила п'ятьох людей.