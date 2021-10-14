В Індії жінку вбив укус кобри: до чого тут її чоловік

В Індії жінку вбив укус кобри: до чого тут її чоловік

Чоловік вирішив подарувати жінці отруйну змію.

Суд в індійському штаті Керала визнав 27-річного чоловіка винним в убивстві дружини. Та померла від укусу кобри.

Про це пише The Indian Express.

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Чоловік померлої домовився зі змієловом підіслати дружині отруйну змію. Перший укус вона пережила, після чого поїхала до батьків лікуватися.

У травні жінку знову вкусила кобра, від чого вона померла. Змію, що її вкусила, пізніше знайшли в будинку чоловіка.

Після смерті дружини засуджений забрав її коштовності й одружився з іншою жінкою. Суд визнав його винним у спробі вбивства, убивстві, отруєнні та приховуванні доказів.

Нагадаємо, у Єгипті кобра вибралася з картонної коробки, яку водій віз в багажнику мікроавтобуса, і вбила п'ятьох людей.

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