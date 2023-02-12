Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Любитель змій помер після поцілунку з коброю

Любитель змій помер після поцілунку з коброю

Фото: pixabay.com

Чоловік грався з отруйною змією.

Житель Індії на ім'я Сантош упіймав кобру і помер від її укусу. 

Про це повідомляє The Mirror.

Чоловік знайшов кобру в селі Джамуа, штат Джаркханд. Він поклав отруйну змію на шию і почав крутити її в руках, показуючи мешканцям села. Потім Сантош постукав кобру по голові та поцілував її. Змія, що відчула небезпеку, раптово вкусила чоловіка за палець.

Стан Сантоша почав стрімко погіршуватися. Він помер дорогою до лікарні, не встигнувши отримати медичну допомогу.

За словами вбитого горем батька чоловіка, загиблий завжди мав пристрасть до отруйних змій.

Нагадаємо, у Єгипті кобра вибралася з картонної коробки, яку водій віз в багажнику мікроавтобуса, і вбила п'ятьох людей. 

В США дикобраз поранив службового собаку, залишивши в ньому понад 200 голок

В США дикобраз поранив службового собаку, залишивши в ньому понад 200 голок

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1926
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація