Любитель змій помер після поцілунку з коброю

Житель Індії на ім'я Сантош упіймав кобру і помер від її укусу.

Про це повідомляє The Mirror.

Чоловік знайшов кобру в селі Джамуа, штат Джаркханд. Він поклав отруйну змію на шию і почав крутити її в руках, показуючи мешканцям села. Потім Сантош постукав кобру по голові та поцілував її. Змія, що відчула небезпеку, раптово вкусила чоловіка за палець.

Стан Сантоша почав стрімко погіршуватися. Він помер дорогою до лікарні, не встигнувши отримати медичну допомогу.

За словами вбитого горем батька чоловіка, загиблий завжди мав пристрасть до отруйних змій.

Нагадаємо, у Єгипті кобра вибралася з картонної коробки, яку водій віз в багажнику мікроавтобуса, і вбила п'ятьох людей.

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