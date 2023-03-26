Прогноз погоды на 26 марта: в Украине будет тепло, но местами дождь

В Карпатах будет прохладно.
В воскресенье, 26 марта, в Украине местами будет немного дождь, но в регионах будет теплая погода.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
В областях будет облачно с прояснениями. Местами будет дождь. В восточных и Запорожских областях ночью без осадков, но днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с.
Днем в Украине будет +10-16 °. В восточных областях страны воздух прогреется до 19°С. В Карпатах мокрый снег, а температура днем около 0°.
Прогноз погоды в Киевской области
26 марта будет бесполезно с прояснениями. Временами дождь. Ветер юго-западный, западный 7-10 м/с. Температура в области будет +10–15°. В Киеве – +11-13°.
Напомним, синоптики прогнозируют, что апрель в Украине будет теплым. Средняя лунная температура воздуха — от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.
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