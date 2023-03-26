Прогноз погоди на 26 березня: в Україні буде тепло, але місцями дощитиме

У Карпатах буде прохолодно.
У неділю, 26 березня, в Україні місцями трохи дощитиме, але регіонах буде тепла погода.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В областях буде хмарно з проясненнями. Місцями дощитиме. Усхідних і Запорізькій областях вночі без опадів, але вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.
Вдень в Україні буде +10-16°. У східних областях країни повітря прогріється до 19°. В Карпатах буде мокрий сніг, а температура вдень близько 0°.
Прогноз погоди на Київщині
26 березня буде марно з проясненнями. Часом дощ. Вітер південно-західний, західний 7-10 м/с. Температура в області буде +10-15°. У Києві - +11-13°.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що квітень в Україні буде теплим. Середня місячна температура повітря - від 9° до 13° тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.
Читайте також:
- Яке сьогодні, 26 березня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити
- Гороскоп на 26 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна не побоюватися непередбачених подій
- Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023 року: дата, історія і традиції