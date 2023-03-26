Прогноз погоди на 26 березня: в Україні буде тепло, але місцями дощитиме

У Карпатах буде прохолодно.

У неділю, 26 березня, в Україні місцями трохи дощитиме, але регіонах буде тепла погода.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В областях буде хмарно з проясненнями. Місцями дощитиме. Усхідних і Запорізькій областях вночі без опадів, але вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Вдень в Україні буде +10-16°. У східних областях країни повітря прогріється до 19°. В Карпатах буде мокрий сніг, а температура вдень близько 0°.

Прогноз погоди на Київщині

26 березня буде марно з проясненнями. Часом дощ. Вітер південно-західний, західний 7-10 м/с. Температура в області буде +10-15°. У Києві - +11-13°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що квітень в Україні буде теплим. Середня місячна температура повітря - від 9° до 13° тепла, що на 1-1,5 градуса вище за норму.

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