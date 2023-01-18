Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023 року: дата, історія і традиції

Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з дванадесяти церковних свят, вважається третім за значенням після Великодня і Різдва Христового. Читайте в матеріалі ТСН.ua про це свято і його традиції.

Свято Благовіщення означає "блага" звістка. Саме цього дня перед Дівою Марією з'явився Архангел Гавриїл, щоб сповістити її про скоре народження Ісуса Христа, Сина Божого, Спасителя людства.

Коли ми святкуємо Благовіщення Пресвятої Богородиці 2023 року

У православному календарі Благовіщення не є перехідним святом, тому щороку припадає на одну і ту саму дату. За григоріанським та новоюліанським календарями Західна та більшість Східних церков святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня. У частини Східних церков (в Україні в тому числі) святкування відбувається за юліанським календарем — 7 квітня. 2023 року цей день припадає на п'ятницю.

Що означає свято Благовіщення

Окремим церковним торжеством подія стала ще в VI столітті. В той час візантійський імператор Юліан закріпив її за 25 березня (за новим стилем 7 квітня). Однак перші згадки про свято були ще в II столітті.

Свято Благовіщення пов'язане з великою подією в житті Діви Марії та всього людства. Майбутню Богородицю виховували в храмі Єрусалиму, куди її віддали батьки, коли дівчинці виповнилося три роки. Давши обітницю Всевишньому, Марія залишалася дівою. А тому зі своїм названим чоловіком Йосипом вона вела скромне і благочестиве життя.

Явище, коли Архангел Гавриїл явився перед Дівою, щоб розповісти їй благу вість, описано в Євангелії від Луки. Перші слова, які Марія почула від ангела, були: "Радуйся, Благодатна! Господь з тобою". Спочатку вона злякалася через те, що повинна народити Месію, але все ж прийняла Божу волю: "Так буде Мені по слову твоєму".

Згідно з православною Церквою зачаття Ісуса Христа стало спокутуванням гріхопадіння Єви, яка є прародителькою людства. Дату 25 квітня обрали не випадково. Між нею та 25 грудня (Різдво Христове за григоріанським та новоюліанським календарями) рівно дев'ять місяців. Для вірян Благовіщення Пресвятої Богородиці — символ втілення Господа у людському світі, початок відкуплення гріхів.

В деяких країна навіть починали відлік Нового року від дати Благовіщення. Наприклад, така дата існувала в Англії до середини XVIII століття.

Традиції святкування

Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці: традиції / Фото: pixabay.com

В день Благовіщення на літургію священнослужителі завжди одягають святкове блакитне вбрання. Віряни обов'язково йдуть до храму, моляться. Також існує традиція випускати в день свята голубів. З давніх давен люди думали, що птахи долетять до неба і розкажуть ангелам-хоронителям про все хороше, що сталося за рік.

Сереж християн існує думка, що на свято Благовіщення відкриваються небеса і Господь може почути всі молитви та прохання кожної людини, надати допомогу в великих справах. Багато вірян навіть здійснюють паломництво до святих місць.

В давнину, до приходу християнства на землі Київської Русі, наші предки 7 квітня "закликали" весну. Цього дня обов'язково розкладали багаття, вважаючи, що вогонь допомагає "спалити" зиму. У полум'я також кидали старі речі, одяг, предмети начиння тощо. Також вірили, що у багатті згорають всі нещастя і хвороби.

Господині заготовляли цього дня "благовіщенську сіль". Кожен член сім'ї кидав в торбинку дрібку солі, потім її прожарювали на вогні і зберігали в будинку, як захист від нечистої сили та хвороб. Якщо за весь рік ця сіль не використовувалася, її спалювали у вогні в наступне Благовіщення. Християни також вірили у силу освяченої води, яку в це свято приносили з богослужіння.

Вся сім'я збиралася за святковим столом. Хоча дата святкування завжди припадаж на Великий піст, Церква дозволяє певне послаблення правил. Можна додати в меню рибу, морепродукти, рослинну олію, а також келих вина. Єдиним виключенням вважається, якщо Благовіщення випадає на Страсний тиждень. Тоді з раціону виключається не лише риба, але й молочні продукти.

Що не можна робити на день Благовіщення

Цього дня Церква забороняє займатися рукоділлям, тобто шити, в'язати, вишивати. Також краще не займатися важкою фізичною працею. Поганою прикметою вважається, якщо людина дасть в борг гроші на це свято. Здавна вірили, що тоді можна втратити благополуччя і спокій.

На Благовіщення заборонено укладати шлюби, вінчатися. Тому Церква рекомендує перенести дату весілля. Свято це націлене на покаяння і утримання від мирського щастя.

Не можна також лихословити, сваритися, лаятися. Всі ваші помисли в це світле свято повинні бути чистими та добрими.

Також багатьох вірян цікавить, чи можна мити голову на Благовіщення. Церква не забороняє займатися цим заняттям, однак краще відмовитися від заплітання кіс. Вважається, що вони схожі на ниті життя і цього дня ці ниті можуть переплестися і змінити долю людини.

Що означає сніг на Благовіщення та інші народні прикмети

Народні прикмети на Благовіщення / Фото: Pexels

Якщо до 7 квітня ластівки ще не прилетіли, весна прийде пізно і буде холодною.

Вітряний день з ранковим туманом означає, що влітку буде хороший врожай.

Сонце зійшло на чистому небі — весна буде ранньою.

Мороз до хорошого урожаю огірків, а гроза — до теплого літа і великої кількості горіхів.

На небі мало зірок — кури нестимуть мало яєць.

На даху домівки лежить сніг на Благовіщення, значить через місяць він буде ще лежати у полі.

Впустити крихти зі столу під час святкової трапези до великої кількості мух в будинку.

Якщо на Благовіщення тепла погода, весь рік буде хороший улов риби.

Молитви на Благовіщення Пресвятої Богородиці

В народі свято Благовіщення завжди вважали жіночим. Цього дня жінки молилися Діві Марії про здоров'я, щасливе заміжжя та благополуччя в сім'ї.

В цей святковий день варто прочитати цю сильну молитву:

Славлю Твою благодать, Володарко, молю Тебе: збагати мій розум. Навчи мене йти прямо, слідуючи шляхом Христових заповідей.

Пов'язана полонянками гріхопадінь, благаннями Твоїх полегши долю людську, Божа наречено. Бережи мене і вдень, і темної ночі, рятуючи мене від злих ворогів. Та, що дала життя Богові, душу мою оживи, загублену пристрастями.

Пресвята Діво, почуй голос непотрібного раба Твого. Сльози ллю перед Тобою, Пречиста, свою душу від скверни очищаю. Стогони від серця приношу.

Визволи мене від капостей, ганебних душу, Христа старанно про це благаючи.

Йому ж честь і поклоніння нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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