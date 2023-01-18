Благовещение Пресвятой Богородицы 2023: дата, история и традиции

Благовещение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати церковных праздников, считается третьим по значению после Пасхи и Рождества Христова. Читайте в материале ТСН.ua об этом празднике и его традициях.

Праздник Благовещения означает "благое" известие. Именно в этот день перед Девой Марией явился Архангел Гавриил, чтобы известить ее о скором рождении Иисуса Христа, Сына Божия, Спасителя человечества.

Когда мы празднуем Благовещение Пресвятой Богородицы 2023 года

В православном календаре Благовещение не является переходным праздником, поэтому каждый год приходится на одну и ту же дату. По григорианскому и новолианскому календарю Западная и большинство Восточных церквей празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы 25 марта. В части Восточных церквей (в Украине в том числе) празднование проходит по юлианскому календарю — 7 апреля. В 2023 году этот день выпадает на пятницу.

Что означает праздник Благовещения

Отдельным церковным торжеством событие стало еще в VI веке. В то время византийский император Юлиан закрепил ее за 25 марта (по новому стилю 7 апреля). Однако первые упоминания о празднике были еще во II веке.

Праздник Благовещения связан с большим событием в жизни Девы Марии и всего человечества. Будущую Богородицу воспитывали в храме Иерусалима, куда ее отдали родители, когда девочке исполнилось три года. Дав обет Всевышнему, Мария оставалась девственницей. А потому со своим названным мужем Иосифом она вела скромную и благочестивую жизнь.

Явление, когда Архангел Гавриил предстал перед Девой, чтобы рассказать ей благость, описано в Евангелии от Луки. Первые слова, которые Мария услышала от ангела, были: "Радуйся, Благодатная! Господь с тобой". Сначала она испугалась за то, что должна родить Мессию, но все же приняла волю Божию: "Так будет Мне по слову твоему".

Согласно православной Церкви зачатие Иисуса Христа стало искуплением грехопадения Евы, прародительницы человечества. Дата 25 апреля была выбрана не случайно. Между ней и 25 декабря (Рождество Христово по григорианскому и новоюлианскому календарям) ровно девять месяцев. Для верующих Благовещение Пресвятой Богородицы – символ воплощения Господа в человеческом мире, начало искупления грехов.

В некоторых странах даже начинали отсчет Нового года с даты Благовещения. К примеру, такая дата существовала в Англии до середины XVIII века.

Традиции празднования

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы: традиции / Фото: pixabay.com

В день Благовещения на литургию священнослужители всегда одевают праздничную голубую одежду. Верующие обязательно идут в храм, молятся. Также существует традиция выпускать в день праздника голубей. С давних времен люди думали, что птицы долетят до неба и расскажут ангелам-хранителям обо всем хорошем, что произошло за год.

Сереж христиан представляет мнение, что на праздник Благовещения открываются небеса и Господь может услышать все молитвы и просьбы каждого человека, оказать помощь в больших делах. Многие верующие даже совершают паломничество к святым местам.

В старину, до прихода христианства на земли Киевской Руси, наши предки 7 апреля "призвали" весну. В этот день обязательно разлагали костры, считая, что огонь помогает "сжечь" зиму. В пламя также бросали старые вещи, одежду, предметы утвари и т.д. Также верили, что в костре сгорают все несчастья и болезни.

Хозяйки заготавливали в этот день "благовещенскую соль". Каждый член семьи бросал в мешочек щепотку соли, затем ее прокаливали на огне и хранили в доме, как защиту от нечистой силы и болезней. Если за весь год эта соль не использовалась, ее сжигали в огне в следующее Благовещение. Христиане также верили в силу освященной воды, которую в этот праздник приносили из богослужения.

Вся семья собиралась за праздничным столом. Хотя дата празднования всегда приходится на Великий пост, Церковь позволяет определенное ослабление правил. Можно добавить в меню рыбу, морепродукты, растительное масло и бокал вина. Единственным исключением считается, если Благовещение выпадает на Страстную неделю. Тогда из рациона исключается не только рыба, но молочные продукты.

Что нельзя делать на день Благовещения

В этот день Церковь запрещает заниматься рукоделием, то есть шить, вязать, вышивать. Также лучше не заниматься тяжелым физическим трудом. Плохой приметой считается, если человек даст взаймы деньги на этот праздник. Издавна верили, что тогда можно лишиться благополучия и спокойствия.

На Благовещение запрещено заключать браки, венчаться. Поэтому церковь рекомендует перенести дату свадьбы. Праздник этот нацелен на покаяние и воздержание от мирского счастья.

Нельзя также злословить, ругаться, ругаться. Все ваши помыслы в этот светлый праздник должны быть чистыми и добрыми.

Также многих верующих интересует, можно ли мыть голову на Благовещение. Церковь не запрещает заниматься этим занятием, однако лучше отказаться от заплетения кос. Считается, что они похожи на нити жизни и в этот день эти нити могут переплестись и изменить судьбу человека.

Что означает снег на Благовещение и другие народные приметы

Народные приметы на Благовещение / Фото: Pexels

Если к 7 апреля ласточки еще не прилетели, весна придет поздно и будет холодная.

Ветер с утренним туманом означает, что летом будет хороший урожай.

Солнце взошло на чистом небе – весна будет ранней.

Мороз до хорошего урожая огурцов, а гроза – к теплым летом и большому количеству орехов.

На небе мало звезд — куры будут нести мало яиц.

На крыше дома лежит снег на Благовещение, значит, через месяц он будет еще лежать в поле.

Уронить крошки со стола во время праздничной трапезы до большого количества мух в доме.

Если на Благовещение теплая погода, весь год будет хороший улов рыбы.

Молитвы на Благовещение Пресвятой Богородицы

В народе праздник Благовещения всегда считали женским. В этот день женщины молились Деве Марии о здоровье, счастливом замужестве и благополучии в семье.

В этот праздничный день стоит прочесть эту сильную молитву:

Славлю Твою благодать, Владычица, молю Тебя: обогатить мой разум. Научи меня идти прямо, следуя путям Христовых заповедей.

Связанная пленниками грехопадений, мольбами Твоих облегчая судьбу человеческую, Божья невеста. Береги меня и днем, и темной ночью, спасая меня от злых врагов. Давшая жизнь Богу, душу мою оживи, утерянную страстями.

Пресвятая Дева, услышь голос ненужного раба Твоего. Слезы лью пред Тобою, Пречистая, душу свою от скверны очищаю. Стоны от сердца приношу.

Избавь меня от пакостей, постыдных душу, Христа усердно об этом умоляя.

Ему же честь и поклонение ныне, и постоянно, и во веки веков. Аминь.

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