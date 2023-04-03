В Киеве вынесли приговор майору, который пьяным сбил трех курсанток

Сторона защиты еще не определилась, будет ли подавать апелляцию.

Шевченковский райсуд столицы 3 апреля приговорил к шести годам тюрьмы майора Украинской военно-медицинской академии Владимира Холодного, который в августе 2020 года пьяным сбил трех студенток первого курса.

Об этом сообщает " Общественное" со ссылкой на адвоката Холодного.

Прокурор требовала для Холодного максимального наказания – 8 лет заключения. Он признал вину, но просил о смягчении приговора. Адвокат утверждает, что подсудимый в течение двух лет не работал из-за того, что не мог устроиться. Он не получал дохода, чтобы помогать пострадавшим или обеспечивать семью.

В то же время Холодный все же должен выплатить 249 тысяч гривен на лечение пострадавших. Напомним, что в результате наезда авто Холодного у двух девушек ампутировали по одной ноге, у третьей были переломаны ноги.

Помимо заключения суд запретил майору садиться за руль авто до трех лет. Изменилась и мера пресечения — суд постановил взять обвиняемого под стражу.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшим.

Напомним, летом 2020 года в Киеве нетрезвый Владимир Холодный автомобилем сбил трех курсанток. В столичный военный госпиталь девушек привезли с тяжелыми травмами. 46-летний водитель задержан. В полиции подтвердили, что водитель в состоянии опьянения, не справившись с управлением, совершил наезд на трех стоящих у здания студенток-медыкинь военного вуза.

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