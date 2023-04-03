WBA официально санкционировала титульный бой Усика

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально санкционировала бой между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обязательным претендентом на титул WBA Даниэлем Дюбуа.

Об этом сообщается на странице организации в Twitter.

WBA предоставила командам украинского и британского боксеров 30 дней для переговоров с 4 апреля по 2 мая. Если стороны не договорятся о поединке, то будут объявлены промоутерские торги.

Напомним, 29 апреля Усик должен был биться с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира, но стороны не смогли согласовать условия контракта на поединок, из-за чего он был отменен.

После отмены поединка с "Цыганским королем" команда украинца начала переговоры о бое с Дюбуа.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Ранее Дюбуа поделился мыслями о возможном бое с Усиком, заявив, что хочет шокировать мир и нокаутировать украинца. Промоутер британца также верит, что его клиент способен победить Александра.

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