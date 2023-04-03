WBA офіційно санкціонувала титульний бій Усика

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) офіційно санкціонувала бій між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і обов'язковим претендентом на титул WBA Даніелем Дюбуа.

Про це повідомляється на сторінці організації у Twitter.

WBA надала командам українського і британського боксерів 30 днів для переговорів від 4 квітня по 2 травня. Якщо сторони не домовляться про поєдинок, то будуть оголошені промоутерські торги.

Нагадаємо, 29 квітня Усик повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Після скасування поєдинку з "Циганським королем" команда українця розпочала переговори про бій з Дюбуа.

В активі 36-річного Усика 20 перемог (13 – нокаутом) у 20-ти поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 25-річного Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Раніше Дюбуа поділився думками про можливий бій з Усиком, заявивши, що хоче шокувати світ і нокаутувати українця. Промоутер британця також вірить, що його клієнт здатен перемогти Олександра.

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