Усик пришел в Киево-Печерскую Лавру: жена боксера объяснила причины

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик 29 марта пришел в Киево-Печерскую Лавру, что вызвало неоднозначную реакцию соцсетей. Его жена объяснила, что "на самом деле у Бога нет рясы".

Об этом она написала в Instagram.

"Вера в душе каждого из нас. Для меня вера – это прежде всего поступки, образ жизни и внутренний свет. Бог не в рясе, Бог в душе, но каждому нужен свой путь, чтобы к этому прийти. Добро победит злые намерения наших соседей. Лавра на украинской земле, и мы имеем полное право ходить туда, когда этого хотим. Точка. Слава Украине", — написала Екатерина Усик.

Боксер Александр Усик в Киево-Печерской Лавре: что известно

Усик пришел в храм в день, когда из Киево-Печерской лавры выселяют УПЦ МП. Он был на богослужении и отказался от комментариев журналистам.

29 марта УПЦ МП окончательно покинет Киево-Печерскую лавру. После расторжения договора аренды территории лавры у этого сообщества было 20 дней на выселение.

Настоятель монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре митрополит Павел (которого за любовь к дорогим авто называют "Паша-мерседес" ) покинул Лавру после службы на своем "Мерседесе". Соответствующее видео обнародовал журналист BBC News Russian Виталий Червоненко. Впоследствии он обратился с проклятиями в адрес президента Зеленского.

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