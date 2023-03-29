Не простили "предательства": УПЦ МП решила наказать архимандрита Лавры, который первым перешел в ПЦУ

Главу УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий решил наказать архимандрита Авраамия (Лотиша), который сегодня первый из монахов Киево-Печерской лавры перешел в ПЦУ.

Об этом сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Московском патриархате Авраамия обвинили в "уклонении в раскол" и "грубом нарушении присяги священнослужителя", поэтому "запретили в священнослужении" (запрет совершать богослужение. – Ред.)

"За действия, нарушающие 10, 11 и 39 правила святых Апостолов, 2-е правило Антиохийского Собора, указом Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия от 29 марта 2023 года архимандрит Аврамий (Лотыш) запрещается в священнослужении без права причастия Святых Христовых Таин", – говорится в сообщении.

Что означает такое решение

Отметим, что "запрет в священнослужении" – стандартное "наказание", которое Московский патриархат применяет к своим клирикам, решившим перейти в Православную церковь Украины. По словам представителей ПЦУ, такие решения не имеют канонической силы. Все священнослужители, которых "наказала" УПЦ МП, продолжают совершать свое служение, но уже в составе ПЦУ.

Украинская журналистка Соня Кошкина в своем Telegram-канале обратила внимание, что УПЦ МП не принимала никаких решений о наказании своих священнослужителей-коллаборантов, которые сотрудничали и благословляли российских захватчиков, а после деоккупации бежали в РФ.

"Предателей-коллаборантов-пособников врага они не запрещали (в священнослужении. – Ред.). Тех, кого осудили и уже обменяли – не запрещали. Беглецов "на болота" (одним только митрополитов сбежало три штуки) – не запрещали. Руководителей Крымских приходов, Ровеньковской и Роменской епархии, которые перешли под омофор РПЦ — не запрещали. Ч*ртей, что в Кремле сидели — не запрещали. А здесь — быстро", — подчеркнула Кошкина.

Напомним, что сегодня первый из монахов УПЦ МП в Киево-Печерской лавре, архимандрит Авраамий (Лотыш), перешел в ПЦУ. Митрополит Епифаний поручил ему исполнять обязанности наместника Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ.

Хотя до 29 марта священники УПЦ Московского патриархата должны были освободить все здания Киево-Печерской лавры и передать имущество государству, сегодня верующие снова собрались в лавре. Группа поклонников Московского патриархата даже устроила громкий спор (видео).

Один из монахов УПЦ МП заявил журналистам, что "выезжать не будет, потому что пришел сюда умереть". Другой, комментируя события 2014 года, заявил, что "Донбасс восстал", а "первыми стреляли украинцы".

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