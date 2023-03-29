Череватый рассказал о больших проблемах "вагнеровцев" под Бахмутом

Российские наемники из ЧВК "Вагнера" больше не сданы самостоятельно обеспечивать наступательные действия в районе Бахмута, поэтому вынуждены просить помощи у регулярных войск.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Череватый заявил, что российские войска уже 9 месяц пытаются захватить Бахмут, однако украинские защитники смогли стабилизировать фронт. Он пояснил, что в настоящее время основной наступательной силой РФ остаются "вагнеровцы".

"Но в силу ежедневных потерь под сотню, а иногда и более двухсот убитыми, им не хватает личного состава, даже этих бывших узников. Мы видим, что динамика такова, что они вынуждены усиливаться подразделениями регулярной армии оккупанта", — сказал Череватый. .

Он заявил, что "вагнеровцы" вынуждены обращаться в регулярную армию за помощью, чтобы поддерживать наступательные действия.

"Они хвастались, что у них все автономно, но они не могут обеспечить себя в полной мере, чтобы вести наступательную работу", — добавил он.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Великобритании заявили, что Бои в Бахмуте Донецкой области продолжаются. Вооруженным силам Украины удалось оттеснить оккупантов от одной из линий снабжения города.

Также мы информировали, что заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские войска концентрируют наибольшие свои наступательные возможности на Бахмутском направлении. Ситуацию в городе Бахмут враг пытается как "апокалиптическую", чтобы оказывать моральное давление на украинцев.

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