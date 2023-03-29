Путин одержит определенную победу: Зеленский объяснил, почему важно удержать Бахмут

Зеленский предположил, что "Россия может начать наращивать международную поддержку для соглашения, которое может потребовать от Украины недопустимых компромиссов".

Глава государства Владимир Зеленский считает, что если Бахмут падет, будет давление как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины.

Такое мнение лидер Украины выразил в эксклюзивном интервью Associated Press , вышедшем в среду, 29 марта.

В статье отмечается, "я если его страна не выиграет длительное сражение в ключевом восточном городе, Россия может начать наращивать международную поддержку для соглашения, которое может потребовать от Украины недопустимых компромиссов".

"Если бы Бахмут упадет под руки российских войск, их президент Владимир Путин продал бы эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану. Если он почувствует кровь – чувствует запах, что мы слабы – он будет толкать (на компромиссы – ред.) ", – цитируют американские журналисты Зеленского.

Глава государства уверен, что поражение в битве за Бахмут будет скорее политическим поражением, чем тактическим.

"Наше общество почувствует усталость. Наше общество подтолкнет меня к компромиссу с ними (Россией – ред.)", – заметил он.

Также Зеленский предупредил, что потеря на этом этапе войны любого города или населенного пункта "может поставить под угрозу достигнутую ею мощность Украины".

"Мы не можем терять ступеньки, потому что война — это пирог — кусочки побед. Маленькие победы, маленькие шаги", — добавил лидер Украины.

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Битва за Бахмут

Российские войска больше года пытаются взять Бахмут Донецкой области, но благодаря героизму и профессиональности наших военных героизму и профессиональности наших военных им это не удается. Осенью-зимой ситуация обострилась. В Институте изучения войны (ISW), который анализирует данные из открытых источников, предполагают, что если россияне захватят Бахмут, это будет завершением российского весеннего наступления.

По последней информации от Генерального штаба ВСУ за утро 29 марта, оккупанты продолжают штурмовые действия города Бахмут. Однако наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника.

Сотрудник СБУ (2004-2015), консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Ступак считает, что Бахмут и Авдеевка являются ключевыми городами, которые выбрали для себя российская армия, и в ближайшие недели они станут для РО "перспективой номер один".

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