В США рассказали, возможна ли передача Украине F-16

Сейчас нужно сосредоточиться на обеспечении системами ПВО, ракетами и бронетехникой.

Украина обязательно получит в будущем истребители F-16 или другие самолеты IV поколения. Впрочем, партнерам нужно сосредоточиться на передаче систем ПВО, ракет и бронетехники.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в комитете по вооруженным силам Сената США.

"Что касается F16: если такое решение будет принято, то, чтобы передать их понадобится около 18 месяцев. Но это не поможет ВСУ в текущей фазе боевых действий. Могут ли украинцы получить такие способности когда-нибудь в будущем? Мы все считаем, что да", — рассказал министр обороны.

Он подчеркнул, что Пентагон держит связь с Украиной по поводу того, какая поддержка ей необходима. Сейчас – это системы ПВО, ракеты и бронетехника.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны, являющиеся союзницами Украины, как можно быстрее передать Украине истребители F-16. По его словам, западным партнерам Украины следует отказаться от принципа поэтапной военной помощи.

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