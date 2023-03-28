В Украину вернулась зима: 29 марта будут снег, сильный ветер и мороз до -5°

В среду, 29 марта, в Украине не будет весенняя погода. Местами ожидается снег и дождь, сильный ветер и гололедица.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В областях будет облачно. На севере, западе, в центре будет небольшой мокрый снег. В восточных областях будет дождь. На остальной территории страны — без существенных осадков. На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Ночью и утром порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ночью в основном температура воздуха будет от 3° тепла до 2° мороза. В западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской областях прогнозируется 0-5°. В Донецкой и Луганской области будет тепло — +1-6°.

Днем столбики термометров покажут 0-5° тепла. В Закарпатье и в юго-восточной части будет немного теплее — +3-8°.

Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

Завтра, 29 марта, облачно. В регионе ночью и днем прогнозируется небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Также будет ветрено: ночью и утром порывы до 15-20 м/с. Речь идет об уровне опасности.

В области ночью будет 0-5° мороза, а днем 0-5° тепла. В Киеве ночью прогнозируют 1-3° мороза, но уже днем 0-2° тепла.

Погода в Карпатах

В регионе будет облачно и ветрено. Ночью температура опустится до 7-12° мороза. Днем будет держаться мороз -2-7°.

Также завтра значительная снеголавинная опасность (3 уровень) находится на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", — отмечают спасатели.

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