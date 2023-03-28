До України повернулася зима: 29 березня буде сніг, сильний вітер та мороз до - 5°

У Карпатах - мороз.
У середу, 29 березня, в Україні буде не весняна погода. Місцями очікується сніг та дощ, сильний вітер та ожеледиця.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В областях буде хмарно. На півночі, заході, центрі буде невеликий мокрий сніг. Натомість у у східних областях дощитиме. На решті території країни - без істотних опадів. На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Втім, вночі та вранці пориви можуть сягати до 15-20 м/с.
Вночі переважно температура повітря буде від 3° тепла до 2° морозу. У західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях прогнозують 0-5°. На Донеччині та Луганщині буде тепло +1-6°.
Вдень стовпчики термометрів покажуть 0-5° тепла. На Закарпатті та у південно-східній частині буде трохи тепліше - +3-8°.
Прогноз погоди на Київщині
Завтра, 29 березня, буде хмарно. В регіоні вночі та вдень прогнозують невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Також буде вітряно: вночі та вранці пориви до 15-20 м/с. Йдеться про І рівень небезпечності
В області вночі буде 0-5° морозу, а вдень 0-5° тепла. У Києві вночі прогнозують 1-3° морозу, але вже вдень 0-2° тепла.
Погода в Карпатах
У регіоні буде хмарно та вітряно. Вночі температура опуститься до 7-12° морозу. Вдень також триматиметься мороз: -2-7°.
Також завтра значна сніголавинна небезпека (3 рівень) утримується на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.
"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я", - наголошують рятувальники.
Нагадаємо,
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