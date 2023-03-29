В Киевской области разыскивают 6-летнюю девочку

В Киевской области разыскивают 6-летнюю Злату Иваницкую из пгт. Коцюбинское. К поискам ребенка привлечены все региональные подразделения правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.



"28 марта в Бучанское управление полиции Киевской области обратился житель города Бахмач, Черниговская область, и сообщил об исчезновении ребенка. Мать девочки умерла в результате пожара 25 февраля", — говорится в сообщении.

Приметы ребенка: рост — 120-125 см, худощавого телосложения, длинные светлые волосы, светлые глаза. На правой или левой руке запястья имеет родимое пятно (гемангиома) диаметром 1-2 сантиметра. В разговоре не произносит буквы "Р" и "Л". Одета в трикотажную шапку, розовую куртку с цветочным узором, розовые лосины с цветочным узором, розовый гольф, кроссовки светлого цвета.

В Киевской области разыскивается 6-летний ребенок / Фото: Полиция Киевской области

При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого ребенка полицейские просят сообщать на линию "102" или по телефонам – 0689839942, 0994291025.

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