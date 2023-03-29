Три знака Зодиака, которым сегодня нельзя совершать необдуманные поступки

Нынешний день находится под влиянием негативных лунных энергий, которые создают благоприятные условия для ошибок, которые впоследствии придется исправлять – долго и с трудом. Астрологи считают, что обстоятельства нынешнего дня чаще всего бывает сильнее людей, но от них тоже многое зависит – не совершать необдуманных поступков, которые могут повлечь за собой серьезные последствия, им вполне под силу.

Сегодня, 29 марта, совершать необдуманные поступки нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они особенно опасны.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнов с полным правом можно назвать чемпионами мира по совершению необдуманных поступков – действие у них чаще всего опережает мысль. В большинстве случаев такое поведение сходит им с рук, но бывает и прямо противоположный результат – сегодня, увы, именно такой случай. Любой шаг, который представители знака не просчитают заранее, может привести к неприятным последствиям.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – самый противоречивый знак Зодиака: с одной стороны, они умны и расчетливы, с другой – крайне легкомысленны. Под влиянием минутного порыва они способны совершить поступок, от которого уже на следующий день приходят в полное недоумение: как я мог на такое пойти?! Энергии нынешнего дня вполне могут подтолкнуть их именно к такому поступку, но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи, как представители самого креативного знака Зодиака, склонны к необдуманным поступкам, которые – особенно если они касаются их профессии – позволяют им создать гениальные произведения. Но сегодня не тот случай: сделав не подкрепленный мыслительным процессом шаг, они, скорее всего, добьются противоположного результата, что не принесет им ничего, кроме огорчения.

Читайте также: