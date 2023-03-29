Сформированы первые три ударные роты БпЛА украинского производства — Федоров

Во вторник, 28 марта, стало известно, что первые три ударные роты БПЛА, сделанных в Украине, готовы к бою. Они уже полностью укомплектованы.

Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут проводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь", — заявил он.

Также защитникам Украины передали пикапы, ударные коптеры и Starlink.

Ранее мы сообщали, что ЗСУ уничтожили уже более 1,5 тысяч вражеских беспилотников "Орлан-10". Они являются наиболее распространенными в РФ дронами оперативно-тактического уровня.