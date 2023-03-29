Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сформированы первые три ударные роты БпЛА украинского производства — Федоров

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
81
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Сформированы первые три ударные роты БпЛА украинского производства — Федоров

Три роты БпЛА украинского производства готовы к бою / Фото: Михаил Федоров / Facebook

Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии.

Во вторник, 28 марта, стало известно, что первые три ударные роты БПЛА, сделанных в Украине, готовы к бою. Они уже полностью укомплектованы.

Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии. Будут проводить артиллерию, помогут воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизнь", — заявил он.

Также защитникам Украины передали пикапы, ударные коптеры и Starlink.

Ранее мы сообщали, что ЗСУ уничтожили уже более 1,5 тысяч вражеских беспилотников "Орлан-10". Они являются наиболее распространенными в РФ дронами оперативно-тактического уровня.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
81
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация