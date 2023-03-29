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Сформовано перші три ударні роти БпЛА українського виробництва — Федоров

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Сформовано перші три ударні роти БпЛА українського виробництва — Федоров

Три роти БпЛА українського виробництва готові до бою / Фото: Михайло Федоров / Facebook

Безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії.

У вівторок, 28 березня, стало відомо, що перші три ударні роти БпЛА, вироблених в Україні, готові до бою. Вони вже повністю укомплектовані.

Обладнання для ударних рот Армії дронів придбали приватні донори, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. 

"Безпілотники виконуватимуть розвідувальні та ударні місії. Наводитимуть артилерію, допоможуть воїнам бути максимально ефективними під час міських боїв та зберігати життя", - заявив він. 

Також захисникам України передали пікапи , ударні коптери та Starlink. 

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили вже понад 1,5 тисячі ворожих безпілотників "Орлан-10". Вони є найпоширенішими в РФ дронами оперативно-тактичного рівня.

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Дата публікації
Перегляди
259
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