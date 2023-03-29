Астрологічний прогноз на 29 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке чмсло стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна рада дня: не можна розпочинати реалізацію нових проєктів, якої б професійної сфери вони не стосувалися, а от доводити до ладу справи, розпочаті раніше, і можна, і потрібно. Ухвалені сьогодні рішення повністю виявляться помилковими, тому краще перенести їх на другий день. Від спілкування з оточенням краще взагалі відмовитися — день бажано провести на самоті

Символ дня: нетопир.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір: коричневий, шоколадний, каштановий.

Щасливі камені дня: олександрит, чорні перли.

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби дня: велика ймовірність міжреберної невралгії, стенокардії та інших проблем, пов'язаних із серцево-судинною системою

Харчування дня: щоб уникнути харчових отруєнь, необхідно відмовитися від протермінованих продуктів, вуличної їжі та фастфуду.

Стрижка дня: день не підходить для перукарень.

Дачні роботи дня: можна пікірувати розсаду, обрізати плодові дерева та чагарники.

Магія та містика дня: не можна займатися любовною магією – результат може виявитися прямо протилежним тому, на який сподівається людина, що вдалася до неї. Варто також відмовитися від ворожінь – карти збрешуть.

Сни дня: хоч би якими неприємними були сни нинішньої ночі, приймати їх близько до серця не варто – вони не збудуться.

Табу дня: не варто спілкуватися з незнайомими людьми – така зустріч може призвести до серйозних та неприємних наслідків.

Цитата дня: "Свобода, якщо вона пустила коріння, швидко проростає" (Джордж Вашингтон).

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