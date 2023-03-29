Мешканців Дніпропетровщини попередили про ймовірні провокації росіян: подробиці

Мешканців Нікопольського району повідомили про ймовірні провокації росіян у районі Запорізької АЕС. Загарбники "готуються" до приїзду команди з Міжнародного агентства з атомної енергії.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Прошу жителів прибережних територій найближчий тиждень за можливості уникати перебування на відкритих місцях та дослухатись про попередження про артилерійські обстріли. Аналогічне попередження буде актуальним для земляків, що знаходяться на протилежному, тимчасово окупованому березі водосховища", - зазначив він.

Водночас росіяни заявляють про нібито ймовірні провокації з української сторони. Проте Євтушенко нагадав, що під час минулого візиту МАГАТЕ провокації здійснювали військові країни-агресорки. Тоді вони обстрілювали Енергодар та прилеглі території з мінометів і ствольної артилерії.

Нагадаємо, нещодавно очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що питання демілітаризації зони навколо Запорізької АЕС більше не розглядається через труднощі з реалізацією цього процесу.