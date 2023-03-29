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Канада надасть Україні кредит у розмірі понад 1,5 мільярда доларів

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Канада надасть Україні кредит у розмірі понад 1,5 мільярда доларів

Фото: Pexels

Кошти нададуть у рамках "Адміністративного рахунку для України" МВФ.

Канада надасть Україні нову фінанслву допомогу в вигляді кредиту на 2,45 мільярда канадських доларів (близько 1,7 мільярда доларів США). 

Про це йдеться в документі бюджеті держави на цей рік.

"Це те, у що інвестується сьогоднішній бюджет: можливість для кожного канадця розділити надзвичайні можливості, які надає Канада, і нову еру процвітання, яку ми побудуємо разом", - зазначила міністерка фінансів Канади Христя Фріланд, опублікувавши документ у Twitter. 

Як відомо, кошти для України нададуть в рамках "Адміністративного рахунку для України" Міжнародного валютного фонду. 

Нещодавно прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо наголосив, що Україна під час війни з Росією може розраховувати на непохитну підтримку Канади та США. Він підкреслив, що Канада продовжить підтримувати українців усім необхідним. 

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Дата публікації
Перегляди
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