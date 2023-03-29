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У Чечні обстріляли поліцейський відділок: є загиблі (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
139
Час на прочитання
1 хв
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У Чечні обстріляли поліцейський відділок: є загиблі (відео)

У Чечні обстріляли поліцейський відділок / Фото: із соцмереж

Кадиров уже прокоментував інцидент.

У ніч проти середи, 29 березня, у чеченському місті Гудермес сталася стрілянина в поліцейському відділку. Внаслідок інциденту загинули дві людини.

Місто оточили кадирівці, вони стягнули туди техніку й заборонили мешканцям виходити на вулицю, інформують місцеві Telegram-канали. 

Спочатку в соцмережах повідомили про обстріл поліцейського відділку, а згодом про перестрілку на цвинтарі. Очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що нібито "правоохоронці ліквідували злочинців". 

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 28 березня, у російській Інгушетії невідомі обстріляли поліцейський пост. Один силовик у результаті нападу був поранений.

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Дата публікації
Перегляди
139
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