У Чечні обстріляли поліцейський відділок: є загиблі (відео)

У ніч проти середи, 29 березня, у чеченському місті Гудермес сталася стрілянина в поліцейському відділку. Внаслідок інциденту загинули дві людини.

Місто оточили кадирівці, вони стягнули туди техніку й заборонили мешканцям виходити на вулицю, інформують місцеві Telegram-канали.

Спочатку в соцмережах повідомили про обстріл поліцейського відділку, а згодом про перестрілку на цвинтарі. Очільник Чечні Рамзан Кадиров заявив, що нібито "правоохоронці ліквідували злочинців".

Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 28 березня, у російській Інгушетії невідомі обстріляли поліцейський пост. Один силовик у результаті нападу був поранений.