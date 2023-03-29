В Чечне обстреляли полицейский участок: есть погибшие (видео)

В ночь на среду, 29 марта, в чеченском городе Гудермес произошла стрельба в полицейском участке. В результате инцидента погибли два человека.

Город оцепили кадыровцы, они стянули туда технику и запретили жителям выходить на улицу, информируют местные Telegram-каналы.

Сначала в соцсетях сообщили об обстреле полицейского участка, а затем о перестрелке на кладбище. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что якобы "правоохранители ликвидировали преступников".

Напомним, в ночь на вторник, 28 марта, в российской Ингушетии неизвестные обстреляли полицейский пост. Один силовик в результате нападения был ранен.