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В Чечне обстреляли полицейский участок: есть погибшие (видео)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
606
Время на прочтение
1 мин
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В Чечне обстреляли полицейский участок: есть погибшие (видео)

В Чечне обстреляли полицейский участок / Фото: из соцсетей

Кадыров уже прокомментировал инцидент.

В ночь на среду, 29 марта, в чеченском городе Гудермес произошла стрельба в полицейском участке. В результате инцидента погибли два человека.

Город оцепили кадыровцы, они стянули туда технику и запретили жителям выходить на улицу, информируют местные Telegram-каналы.

Сначала в соцсетях сообщили об обстреле полицейского участка, а затем о перестрелке на кладбище. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что якобы "правоохранители ликвидировали преступников".

Напомним, в ночь на вторник, 28 марта, в российской Ингушетии неизвестные обстреляли полицейский пост. Один силовик в результате нападения был ранен.

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Дата публикации
Просмотры
606
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