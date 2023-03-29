Более 120 "прилетов" за сутки: захватчики атаковали четыре общины Сумской области

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные регионы Сумской области.
Во вторник, 28 марта, захватчики обстреляли шесть общин Сумской области. Россияне били из минометов, гранатометов и артиллерии. В регионе зафиксирован 121 "прилет".
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Белопольское общество: 90 "прилетов" и 10 "прилетов" из СПГ;
- Юнаковская община: россияне били из минометов – 3 "прилета";
- Зноб-Новгородская община: обстрел, вероятно, из САУ – 14 "прилетов";
- Эсманская община: захватчики били из ствольной артиллерии – 4 "прилета".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 марта, посетил Ахтырку, Тростянку и Сумы. Лидер страны в вечернем обращении отметил военных, результативно противостоящих врагу на Донбассе.
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