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Более 120 "прилетов" за сутки: захватчики атаковали четыре общины Сумской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
94
Время на прочтение
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Более 120 "прилетов" за сутки: захватчики атаковали четыре общины Сумской области

Обстрел Сумщины, фото/полиция

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные регионы Сумской области.

Во вторник, 28 марта, захватчики обстреляли шесть общин Сумской области. Россияне били из минометов, гранатометов и артиллерии. В регионе зафиксирован 121 "прилет".

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольское общество: 90 "прилетов" и 10 "прилетов" из СПГ;
  • Юнаковская община: россияне били из минометов – 3  "прилета";
  • Зноб-Новгородская община: обстрел, вероятно, из САУ – 14 "прилетов";
  • Эсманская община: захватчики били из ствольной артиллерии – 4 "прилета".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 марта, посетил Ахтырку, Тростянку и Сумы. Лидер страны в вечернем обращении отметил военных, результативно противостоящих врагу на Донбассе.

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Дата публикации
Просмотры
94
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