В РФ отца девочки с рисунком против войны приговорили к двум годам, но он сбежал: что будет с ребенком

Где находится Москалев, неизвестно. Его дочь остается в приюте.

В Тульской области РФ Алексея Москалева – отца школьницы, нарисовавшей антивоенный рисунок – приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Об этом сообщает "Медиазона".

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Его обвинили в "повторной дискридитации армии РФ" за посты и комментарии в соцсетях.

Во время вынесения приговора Москалева не было в зале суда. Позже в суде сообщили, что он сбежал из-под домашнего ареста накануне вынесения ему приговора. Где находится Москалев, неизвестно.

Его дочь, школьница Маша Москалева, остается в приюте. Адвокат на вопрос о том, готов ли кто-то из родственников взять опеку над девочкой, ответил: "Неравнодушные люди с ними работают, чтобы пробудить в них родственные чувства".

Напонмним, что 1 марта в Тульской области ФСБ арестовала 54-летнего Алексея Москалева, против которого возбудили уголовное дело из-за его антивоенных публикаций в соцсетях. В частности, он написал в "Одноклассниках": "Армия России. Насильники рядом с нами". Суд оштрафовал Москалева на 32 тысячи рублей (около 15 тысяч гривен).

Внимание силовиков также привлек инцидент с его 12-летней дочерью, которая принесла на урок изобразительного искусства рисунок с надписью "Нет войне" и украинский — с надписью "Слава Украине". Это было еще в апреле 2022 года.

1 марта этого года на него завели уголовное дело о повторной "дискредитации" армии РФ. Отцу, который воспитывает ребенка один, предъявили обвинения, а девочку отправили в детский дом.

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