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Под Санкт-Петербургом умерли трое 19-летних курсантов: случившееся

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1829
Время на прочтение
1 мин
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Под Санкт-Петербургом умерли трое 19-летних курсантов: случившееся

Фото: Associated Press

У курсантов пошла пена изо рта.

В России под Санкт-Петербургом скончались 19-летние три курсанта.

Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что день до инцидента курсанты были в увольнении, но уже вечером находились в части на построении. Затем они отошли ко сну вместе с сослуживцами.

"Утром курсантам стало плохо, у них пошла пена изо рта и появились признаки эпилептического приступа. Они скончались до прибытия врачей", — говорится в сообщении.

Накануне в четверг, 23 марта, жителей центральной части российского города Санкт-Петербурга разбудило завывание сирены. Испуганные люди выбежали из жилищ и попытались скрыться в метро.

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