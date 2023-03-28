Под Санкт-Петербургом умерли трое 19-летних курсантов: случившееся

В России под Санкт-Петербургом скончались 19-летние три курсанта.

Об этом пишут росСМИ.

Отмечается, что день до инцидента курсанты были в увольнении, но уже вечером находились в части на построении. Затем они отошли ко сну вместе с сослуживцами.

"Утром курсантам стало плохо, у них пошла пена изо рта и появились признаки эпилептического приступа. Они скончались до прибытия врачей", — говорится в сообщении.

Накануне в четверг, 23 марта, жителей центральной части российского города Санкт-Петербурга разбудило завывание сирены. Испуганные люди выбежали из жилищ и попытались скрыться в метро.

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