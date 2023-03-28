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Під Санкт-Петербургом померли троє 19-річних курсантів: що сталося

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
861
Час на прочитання
1 хв
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Під Санкт-Петербургом померли троє 19-річних курсантів: що сталося

Фото: Associated Press

У курсантів пішла піна з роту.

У Росії під Санкт-Петербургом померли 19-річних троє курсантів.

Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що день до інциденту курсанти були у звільненні, але вже ввечері знаходилися в частині на побудові. Потім вони відійшли до сну разом із товаришами по службі.

"Вранці курсантам стало погано, у них пішла піна з рота і з'явилися ознаки епілептичного нападу. Вони померли до прибуття лікарів", - йдеться в повідомленні.

Напередодні у четвер, 23 березня, мешканців центральної частини російського міста Санкт-Петербурга розбудило завивання сирени. Налякані люди вибігли з осель і спробували сховатися в метро.

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Дата публікації
Перегляди
861
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