Під Санкт-Петербургом померли троє 19-річних курсантів: що сталося

У курсантів пішла піна з роту.
У Росії під Санкт-Петербургом померли 19-річних троє курсантів.
Про це пишуть росЗМІ.
Зазначається, що день до інциденту курсанти були у звільненні, але вже ввечері знаходилися в частині на побудові. Потім вони відійшли до сну разом із товаришами по службі.
"Вранці курсантам стало погано, у них пішла піна з рота і з'явилися ознаки епілептичного нападу. Вони померли до прибуття лікарів", - йдеться в повідомленні.
Напередодні у четвер, 23 березня, мешканців центральної частини російського міста Санкт-Петербурга розбудило завивання сирени. Налякані люди вибігли з осель і спробували сховатися в метро.
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