Мешканців Санкт-Петербурга розбудили сирени: люди ховалися у метро (відео)

Влада російського міста не може пояснити, чому спрацювала система оповіщення про надзвичайну ситуацію.

У четвер, 23 березня, мешканців центральної частини російського міста Санкт-Петербурга розбудило завивання сирени. Налякані люди вибігли з осель і спробували сховатися в метро.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами жителів Адміралтейського району “культурної столиці” Росії, сирена залунала о шостій годині ранку. Жодною інформацією про небезпеку це завивання не супроводжувалося, але стало приводом для тривоги. Дехто з людей вибрався з помешкань на вулицю та кинувся до укриття — станції метро “Балтійська”, яка розташована неподалік.

На прохідній метро поліцейські не змогли пояснити, що відбувається, але запевнили, що, мабуть, нічого серйозного, інакше їм би було про це відомо.

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Місцева влада згодом повідомила, що поблизу будинків, мешканців яких налякали сирени, розташовані два комплекси у складі РАСЦО (регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення населення). Обидва розташовані у школах, але в зазначений час вони не були задіяні.

Наразі проводиться додаткова перевірка.

Нагадаємо, раніше пресслужба комітету з інформатизації та зв'язку Санкт-Петербурга повідомила про перевірку системи оповіщення населення 1 березня.

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