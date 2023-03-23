Жителей Санкт-Петербурга разбудили сирены: люди прятались в метро (видео)

Власти российского города не могут объяснить, почему сработала система оповещения о чрезвычайной ситуации.

В четверг, 23 марта, жителей центральной части российского города Санкт-Петербурга разбудило завывание сирены. Испуганные люди выбежали из жилищ и попытались скрыться в метро.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

По словам жителей Адмиралтейского района "культурной столицы" России, сирена раздалась в шесть часов утра. Никакой информацией об опасности это завывание не сопровождалось, но стало поводом для тревоги. Некоторые люди выбрались из квартир на улицу и бросились к укрытию — станции метро "Балтийская", которая расположена неподалеку.

На проходной метро полицейские не смогли объяснить, что происходит, но заверили, что, пожалуй, ничего серьезного, иначе им было бы известно об этом.

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Местные власти впоследствии сообщили, что вблизи домов, жителей которых испугали сирены, расположены два комплекса в составе РАСЦО (региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения). Оба расположены в школах, но в указанное время они не были задействованы.

В настоящее время проводится дополнительная проверка.

Напомним, ранее пресс-служба комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга сообщила о проверке системы оповещения населения 1 марта.

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