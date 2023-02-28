В России включат сирены: в Санкт-Петербурге объяснили, зачем

В России будут проверять систему оповещения населения и включат сирены.

Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

"Кроме сирен в городе включат громкоговорители и технические средства оповещения организаций. Также к проверке системы оповещения подсоединят телеканалы и радиостанции", — сообщили там в Санкт-Петербурге.

По информации ведомства, сирены будут звучать 1 марта с 10:35 до 10:45.

Система оповещения будет проверяться также в Краснодарском крае РФ.

Добавим, что 27-28 февраля в России заявляли об атаке "неизвестными беспилотниками". Некоторые из них направлялись, вероятно, в российские газовые и нефтяные хранилища, ведь упали в нескольких метрах от целей.

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