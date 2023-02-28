В России включат сирены: в Санкт-Петербурге объяснили, зачем

Сирены зазвучат 1 марта.
В России будут проверять систему оповещения населения и включат сирены.
Об этом сообщила пресс-служба комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.
"Кроме сирен в городе включат громкоговорители и технические средства оповещения организаций. Также к проверке системы оповещения подсоединят телеканалы и радиостанции", — сообщили там в Санкт-Петербурге.
По информации ведомства, сирены будут звучать 1 марта с 10:35 до 10:45.
Система оповещения будет проверяться также в Краснодарском крае РФ.
Добавим, что 27-28 февраля в России заявляли об атаке "неизвестными беспилотниками". Некоторые из них направлялись, вероятно, в российские газовые и нефтяные хранилища, ведь упали в нескольких метрах от целей.
Читайте также: