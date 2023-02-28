У Росії увімкнуть сирени: в Санкт-Петербурзі пояснили навіщо

У Росії перевірятимуть систему оповіщення населення, тож увімкнуть сирени.

Про це повідомила пресслужба комітету з інформатизації та зв'язку Санкт-Петербурга.

"Крім сирен, у місті увімкнуть гучномовці та технічні засоби оповіщення організацій. Також до перевірки системи оповіщення під'єднають телеканали і радіостанції", - повідомили там у Санкт-Петербурзі.

За інформацією відомства сирени лунатимуть 1 березня з 10:35 до 10:45.

Систему оповіщення перевірятимуть також у Краснодарському краї РФ.

Додамо, що 27-28 лютого у Росії заявляли про атаку "невідомими безпілотниками". Деякі з них прямували, ймовірно, до російських газових та нафтових сховищ, адже впали за кілька метрів від цілей.

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