У Росії увімкнуть сирени: в Санкт-Петербурзі пояснили навіщо

Сирени лунатимуть 1 березня.
У Росії перевірятимуть систему оповіщення населення, тож увімкнуть сирени.
Про це повідомила пресслужба комітету з інформатизації та зв'язку Санкт-Петербурга.
"Крім сирен, у місті увімкнуть гучномовці та технічні засоби оповіщення організацій. Також до перевірки системи оповіщення під'єднають телеканали і радіостанції", - повідомили там у Санкт-Петербурзі.
За інформацією відомства сирени лунатимуть 1 березня з 10:35 до 10:45.
Систему оповіщення перевірятимуть також у Краснодарському краї РФ.
Додамо, що 27-28 лютого у Росії заявляли про атаку "невідомими безпілотниками". Деякі з них прямували, ймовірно, до російських газових та нафтових сховищ, адже впали за кілька метрів від цілей.
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