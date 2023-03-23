Подорожание на Пасху: насколько "взлетят" цены

Заместитель председателя "Всеукраинского аграрного совета" (УАР) Денис Марчук считает, что накануне Пасхи, которая будет праздноваться 16 апреля, цены на овощи вырастут еще на 5-10%.

Об этом чиновник сказал в комментарии РБК-Украина.

Подорожание он объяснил ростом спроса перед праздниками. Также Марчук прогнозирует, что цены на овощи в Украине будут постепенно дорожать до того момента, когда на рынке появится продукция отрытой почвы.

Он также пояснил, что рост цен обусловлен тем, что запасы к концу года заканчиваются, и Украина вынуждена импортировать овощи, однако и в Европе в этом году также проблемы с луком из-за неурожая в Нидерландах.

Напомним, что из-за военного положения привычных для всех украинцев трех выходных на Пасху не будет. То есть в понедельник, 17 апреля 2023, украинцы не получат дополнительный выходной день и будут работать.

Скачок цен на Пасху: какими продуктами лучше запастись заранее

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