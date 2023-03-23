В России снова массово рассылают повестки — Самусь

Почему Москва не объявляет полную мобилизацию ?.. Вместо того чтобы действительно объявить массовую мобилизацию в сентябре 2022 года и довести армию до 2 млн, российские власти решили, что тактика убийства гражданских, уничтожение критической инфраструктуры поможет победить в войне против Украины.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"До этого они вообще действовали очень странно. Если Россия уже начала эту войну, ей нужно было сразу по старым калькам Первой и Второй мировой войны доводить армию до 2-3 млн и затем действительно забрасывать мясом Украину. Вместо того чтобы действительно объявить массовую мобилизацию в том же сентябре прошлого года и довести армию до 2 млн, они решили, что очень умны и хитры, накупили шахедов и подумали, что когда убивают гражданских, уничтожают критическую инфраструктуру, то это каким-то образом поможет им победить в войне. свои акценты именно на это направление. То есть, переключились на массированные ракетные удары и массированные удары беспилотниками «Камикадзе» вместо того, чтобы действительно провести обычную массовую общую мобилизацию», — отметил Самусь.

По словам Самуся, если уж русские воюют как в Первой и Второй мировых войнах, то им нужно было продолжать следовать тем же сценариям. Россия провела свою частичную мобилизацию и сейчас проводит мобилизационные мероприятия, по разным оценкам около 20 тысяч в месяц они втягиваются в армию. Но этого мало, потому что это число даже не покрывает убитых и тем более раненых. Они просто пытаются нивелировать потери.

"Россияне не могут нарастить свои группировки и этим можно объяснить, что прошло больше полугода, а они не смогли создать группировку на весну, которая могла бы провести действительно какие-то операции, которые имели бы оперативные задачи, то есть выйти на какой-то рубеж, который мог бы изменить ход войны.Россия переходит снова на террористические удары по украинским городам, пытаясь достичь непонятной цели.Они "варятся в собственном соку", в своей пропаганде, сами ей верят и это играет с ними очень злые шутки, потому что они принимают за правду то, что сами придумывают", — отметил эксперт.

Напомним, осенью 2022 года президент РФ Путин заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал. Российский военный комиссар рассказывал, что мобилизация в России не окончена, а приостановлена.

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